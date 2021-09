Discarica a cielo aperto a Ponticelli, Borrelli: “Richiesti urgenti interventi di bonifica” (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’area del cavalcavia di via Esopo del quartiere Ponticelli di Napoli è stata trasformata in Discarica a cielo aperto dove sono stati abbandonati rifiuti vari, materiali pericolosi, pneumatici, ingombranti, secchi di vernice e tanto altro”, dice il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha effettuato oggi un sopralluogo. “Quella che abbiamo documentato è una bomba ecologica nociva per l’ambiente e per la cittadinanza, abbiamo sollecitato degli interventi di bonifica. La questione, però, va affrontata in maniera più generale ed incisiva monitorando le aree più a rischio e punendo severamente gli sversatori e gli inquinatori che stanno ammazzando la nostra terra. È tempo di prendere serie ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’area del cavalcavia di via Esopo del quartieredi Napoli è stata trasformata indove sono stati abbandonati rifiuti vari, materiali pericolosi, pneumatici, ingombranti, secchi di vernice e tanto altro”, dice il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio, che ha effettuato oggi un sopralluogo. “Quella che abbiamo documentato è una bomba ecologica nociva per l’ambiente e per la cittadinanza, abbiamo sollecitato deglidi. La questione, però, va affrontata in maniera più generale ed incisiva monitorando le aree più a rischio e punendo severamente gli sversatori e gli inquinatori che stanno ammazzando la nostra terra. È tempo di prendere serie ...

