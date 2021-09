Diodato dopo il concerto in lockdown ritorna all’Arena di Verona per riprendere in mano il futuro (Di lunedì 20 settembre 2021) Ieri, domenica 19 settembre, Diodato ha illuminato e fatto risuonare l’Arena di Verona con la sua voce, la sua musica e uno spettacolo magico e intenso, una grande “festa dell’anima” per riprendere in mano il futuro. Per la prima volta il cantautore si è esibito live nel tempio della musica nel mondo dopo aver incontrato il suo pubblico in occasione di una serie di appuntamenti estivi dal vivo volti a ritrovar bellezza in posti splendidi dell’Italia. Con una serata suggestiva, piena di fascino ed emozioni arricchita dal calore del pubblico e dalla location unica nel suo genere, Diodato è tornato in Arena, dopo averla riaccesa in solitaria nel maggio 2020 con una performance rappresentativa dell’importante momento storico, per festeggiare la chiusura ... Leggi su domanipress (Di lunedì 20 settembre 2021) Ieri, domenica 19 settembre,ha illuminato e fatto risuonare l’Arena dicon la sua voce, la sua musica e uno spettacolo magico e intenso, una grande “festa dell’anima” perinil. Per la prima volta il cantautore si è esibito live nel tempio della musica nel mondoaver incontrato il suo pubblico in occasione di una serie di appuntamenti estivi dal vivo volti a ritrovar bellezza in posti splendidi dell’Italia. Con una serata suggestiva, piena di fascino ed emozioni arricchita dal calore del pubblico e dalla location unica nel suo genere,è tornato in Arena,averla riaccesa in solitaria nel maggio 2020 con una performance rappresentativa dell’importante momento storico, per festeggiare la chiusura ...

exilegallavich : ho scritto a antonio(diodato) quanto sia stata importante per me la serata di ieri sera, di come io sia stata felic… - exilegallavich : dopo aver visto così tante volte l’esibizione di fai rumore con l’arena vuota è stato meraviglioso assistere alla r… - occhiafanale : RT @JamesonTuenight: Ma dopo Diodato all’Arena come si torna a vivere? Non penso riuscirò nemmeno a respirare senza che mi torni in mente t… - marimisterios : RT @JamesonTuenight: Ma dopo Diodato all’Arena come si torna a vivere? Non penso riuscirò nemmeno a respirare senza che mi torni in mente t… - JamesonTuenight : Ma dopo Diodato all’Arena come si torna a vivere? Non penso riuscirò nemmeno a respirare senza che mi torni in mente tutto -