“Detto Fatto” | frittatine di pasta napoletane di Mattia Poggi

Il tutor Mattia Poggi, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all'interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha dato la ricetta delle frittatine di pasta napoletane. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 300 g spaghetti, 200 g piselli, 200 g provola affumicata, 150 g prosciutto cotto a cubetti, 120 g parmigiano grattugiato, 100 g provolone, 1 l besciamella (1 l latte, 200 g farina, 125 g burro, noce moscata, sale) Pastella: 500 g acqua fredda, 300 g farina 00, sale Procedimento In padella, saltiamo i piselli insieme ai cubetti di prosciutto cotto. Prendiamo degli spaghetti già cotti ed avanzati, quindi raffreddati. Li mettiamo in una pirofila e li condiamo con la spadellata di piselli e prosciutto e con la ...

