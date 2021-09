De Ligt | il Barcellona in pressing | la Juventus ha in mano il sostituto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il calciomercato non dorme mai. Soprattutto se la squadra non impatta bene sulla stagione appena iniziata. L’avvio in Serie A dellaè disastroso: i bianconeri, dopo quattro partite, non hanno ancora vinta una gara di campionato ed i miseri due punti in classifica (ed il diciottesimo posto) preoccupano terribilmente i tifosi dei bianconeri. Massimiliano Allegri è in difficoltà e voci poco positive arrivano dalla combo-Mino Raiola: Matthijs Deè ricercato fortemente dai blaugrana ed il procuratore dell’olandese ha chiaramente detto che ci sono diversi interessi sul giovane centrale ex Ajax. I piemontesi, intanto, si ...