Dalla cannabis al Green pass | le firme digitali per i referendum spaventano gli esperti «Scorciatoie pericolose per temi delicati»

Advertising

Piu_Europa : 'Dalla Cannabis si passa alle droghe più pesanti?' NO! Smontiamo le fake news dei proibizionisti: non ci sono stud… - RadioRadicale : La @CD_giustizia ha approvato la proposta di @riccardomagi sulla #cannabis. #Lega, #Fdi e #ForzaItalia (tranne… - eziomauro : Dalla cannabis all’eutanasia, boom di firme per i referendum - AvyCandeli : @BenedettaFrucci La democrazia degli influencer prevede il parere dalla Consulta, il raggiungimento del quorum, la… - legalizzas : RT @lauropistis: @marioadinolfi Anche questa volta la fai fuori dal vasino ??? Nessuno ha chiesto la liberalizzazione delle droghe , ma del… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla cannabis

Open

Il Pd è riuscito a trovare un modo per tornare al governo, portando via Lettasua cattedra in ... Le iniziative popolari, come la raccolta firme per il referendum sullalegale o l'...... spiega Celotto a Il Giornale , "ecco così il boom dei referendum : la giustizia, l'eutanasia, adesso la legalizzazione della, con il superamento della soglia delle 500 mila firme in pochi ...Picchiato dopo una lite nel cuore della notte, ammanettato, legato e lasciato in casa fino a che è morto. È la terribile fine di un 42enne originario di Cuneo, Andrea Costa, ex ...Duro attacco della testata all'identità digitale che permette di raggiungere in maniera più agevole la quota di 500mila firme per presentare il quesito referendario ...