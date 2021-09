Dal 15/10 Pass anche per la casta. Senza vaccino il 10% dei parlamentari (Di lunedì 20 settembre 2021) L'ordine del giorno è in arrivo. Come una spada di Damocle si sta per abbattere su deputati e senatori non vaccinati. Insieme al Decreto Green Pass 2, che otterrà il via libera di Montecitorio mercoledì dopo il voto di fiducia (scontato il sì di tutta la maggioranza), certamente verrà presentato - probabilmente da parte del Centrodestra - un ordine del giorno che, se approvato, impegnerà... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 settembre 2021) L'ordine del giorno è in arrivo. Come una spada di Damocle si sta per abbattere su deputati e senatori non vaccinati. Insieme al Decreto Green2, che otterrà il via libera di Montecitorio mercoledì dopo il voto di fiducia (scontato il sì di tutta la maggioranza), certamente verrà presentato - probabilmente da parte del Centrodestra - un ordine del giorno che, se approvato, impegnerà... Segui su affaritaliani.it

