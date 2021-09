Dacia Duster | la prova de Il Fatto it – Nuovo look per la più venduta – FOTO

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo aver aggiornato la gamma di Sandero e Logan, dopo aver presentato Spring, la vettura 100% elettrica nonché Jogger, l’auto capace di ospitare sette passeggeri,rinnova, il suo best seller. Nato circa dieci anni fa,è riuscito nell’impresa di fidelizzare i suoi acquirenti. Chi sceglieè molto tradizionalista, vuole quell’auto e non cerca altro che quel crossover che si èapprezzare per ilmuscoloso e massiccio, capace di accogliere una famiglia come cinque passeggeri adulti, a suo agio nel traffico cittadino come nell’affrontare le lunghe ...

Motore 1.0 ECO - G 100 CV GPL Bagagliaio 411/1444 litri Prezzo Da 13.450 euro Lo avevamo provato due anni fa e ci aveva convinto, oggi 2021 porta con sé un restyling. È in arrivo la terza e sempre più innovativa generazione di Duster, che dopo aver festeggiato le oltre 250.000 unità vendute in Italia. La leggerezza del volante, che in città la trovo eccessiva, qui torna comoda, perché non affatica e rende l'idea della maneggevolezza del Dacia Duster 2021.