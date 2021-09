Da novembre si potrà tornare negli Stati Uniti, ma solo con il vaccino (Di lunedì 20 settembre 2021) I cittadini europei e del Regno Unito che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid potranno tornare a viaggiare verso gli Stati Uniti a partire dal prossimo novembre. Questa la novità che verrà annunciata dall’amministrazione Biden, frutto di un importante lavoro diplomatico, con la quale si porrà fine a 18 mesi divieto di viaggio imposto dalla precedente amministrazione Trump all’inizio della pandemia. Secondo l’attuale politica statunitense, solo i cittadini americani, i loro parenti stretti, i titolari di carta verde e quelli con esenzioni per interessi nazionali possono viaggiare verso gli Stati Uniti se hanno soggiornato nel Regno Unito o nell’Unione europea nei 14 giorni precedenti. La decisione è inoltre un importante segnale nell’ottica della ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 settembre 2021) I cittadini europei e del Regno Unito che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid potrannoa viaggiare verso glia partire dal prossimo. Questa la novità che verrà annunciata dall’amministrazione Biden, frutto di un importante lavoro diplomatico, con la quale si porrà fine a 18 mesi divieto di viaggio imposto dalla precedente amministrazione Trump all’inizio della pandemia. Secondo l’attuale politica statunitense,i cittadini americani, i loro parenti stretti, i titolari di carta verde e quelli con esenzioni per interessi nazionali possono viaggiare verso glise hanno soggiornato nel Regno Unito o nell’Unione europea nei 14 giorni precedenti. La decisione è inoltre un importante segnale nell’ottica della ...

