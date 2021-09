Cycling | Ganna retains time - trial world title

(Di lunedì 20 settembre 2021) ROME, SEP 20 - Italy's Filipporetained hisat the road -championships in Bruges on Sunday, beating Belgium's Vout van Aert by five seconds to repeat the feat ...

Advertising

crico70 : una domenica italiana ?????????? #italvolley #sloveniaitalia @Federvolley #Ganna #ciclismo @UCI_cycling #tennis @WTA… - LucaSciarini : Il prof. Lungo ci commenta la corsa a cronometro dei Mondiali in Belgio vinta dall'italiano Ganna. Quinto posto per… - 80yeye80 : RT @DarioPuppo: Pippo in…Ganna il tempo anche ai Mondiali di Bruges! #Flanders2021 #Ganna #cycling #ciclismo #PippoGanna #crono @GannaFili… - robbyfox21 : RT @DarioPuppo: Pippo in…Ganna il tempo anche ai Mondiali di Bruges! #Flanders2021 #Ganna #cycling #ciclismo #PippoGanna #crono @GannaFili… - DarioPuppo : Pippo in…Ganna il tempo anche ai Mondiali di Bruges! #Flanders2021 #Ganna #cycling #ciclismo #PippoGanna #crono… -

Ultime Notizie dalla rete : Cycling Ganna

SpazioCiclismo

ROME, SEP 20 - Italy's Filipporetained his time - trial title at the road -world championships in Bruges on Sunday, beating Belgium's Vout van Aert by five seconds to repeat the feat he achieved in Imola last year. ...... in Belgio, con l'Italia che ha già cominciato a gioire con la riconferma di Filipposul ... Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizanè), Samuele Rivi (Eolo KometaTeam), Valentin Ferron (Fra,...Pippo ha già fatto meglio Francesco Moser e Fabien Cancellara come cronoman puro, ma può puntare anche alle Classiche, mentre i grandi Giri lo snaturerebbero ...Filippo Ganna si conferma campione del mondo di ciclismo nella prova a cronometro. Il 25enne piemontese è riuscito a confermarsi dopo il successo dello scorso anno a Imola. L’azzurro è arrivato sul tr ...