Croazia, ct Dalic: “Rebic non convocato? Le porte restano aperte. Contento per il ritorno di Modric” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Non ho mai chiuso la porta a nessuno, il campo è l’unico metro di misura”. Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, risponde così a una domanda sulla decisione di non convocare Ante Rebic per le prossime sfide della Nazionale nonostante le ultime ottime prestazioni in Serie A. “Rebic non è un argomento in questo momento – ha detto nella conferenza stampa odierna – . Sono felice soprattutto del ritorno di Modric, come giocatore e come leader è una presenza di incalcolabile valore per noi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) “Non ho mai chiuso la porta a nessuno, il campo è l’unico metro di misura”. Il ct della, Zlatko, risponde così a una domanda sulla decisione di non convocare Anteper le prossime sfide della Nazionale nonostante le ultime ottime prestazioni in Serie A. “non è un argomento in questo momento – ha detto nella conferenza stampa odierna – . Sono felice soprattutto deldi, come giocatore e come leader è una presenza di incalcolabile valore per noi”. SportFace.

