“Cristiano Ronaldo ha fatto bene a lasciare la Juventus!” | le parole della leggenda

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 settembre 2021) L’exdell’Inter, Lothar Matthaus, alla cerimonia del Premio Facchetti, ha espresso la propria opinione sull’addio di: “Mi piace questo cambio perché non hauna cosa semplice, è tornato nel miglior campionato del mondo e ha segnato già 4 gol. Lo capisco e hamolto“. Ha poi, a seguito diverse domande, esternato il proprio punto di vista sulla questione Super League: “Non possiamo parlare di Super League. Il calcio non è solo per 10 squadre, è per tutti e io penso che i tifosi italiani abbiano la possibilità di godersi grandi squadre nel campionato italiano come Inter, Milan, Juve e Roma“ POTREBBE INTERESSARTI: “Lite tra due giocatoriJuventus”: il retroscena L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ...