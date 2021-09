Crisi delle bollette | quanto c’entra la Russia?

(Di lunedì 20 settembre 2021) C’è lo zampino di Mosca nellaenergetica europea. Èsospetta un gruppo di 42 europarlamentari – che vanno dagli ambientalisti dei Verdi ai sovranisti di Id, passando per Ppe, S&D e Renew Europe -, firmatari di una lettera indirizzata a Bruxelles, in cui si chiede alla Commissione di investigare la possibile manipolazione del mercato da parte della controllata statale Gazprom. Quella lettera, vista da Euractiv, specifica che Gazprom si sarebbe rifiutata di spedire più gas naturale “nonostante la capacità produttiva sufficiente”. I firmatari ipotizzano che il gigante industriale stia lasciando l’Europa a secco per spingere la Germania a inaugurare il gasdotto Nord Stream 2, appena completato ma ancora inattivo per ragioni burocratiche (tra cui l’inadeguatezza dell’infrastruttura secondo le normative europee). Giusto venerdì scorso il ...

