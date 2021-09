Covid, positivo arcivescovo Babjak: ha concelebrato col Papa (Di martedì 21 settembre 2021) L’arcivescovo metropolita greco-cattolico di Prešov, in Slovacchia, Ján Babjak, che ha concelebrato col Papa nei giorni scorsi è in quarantena dopo che sabato scorso è risultato positivo al Covid. Ne ha dato notizia l’arcidiocesi di Prešov facendo sapere che venerdì il vescovo aveva iniziato a mostrare i sintomi del raffreddore. Babjak è vaccinato e, come riferisce sempre l’arcidiocesi, mostra lievi sintomi della malattia. Babjak, 67 anni, arcivescovo metropolita di Prešov, martedì scorso ha concelebrato la Liturgia di Giovanni Crisostomo a Prešov insieme a Papa Francesco durante la visita apostolica del pontefice, ed è stato presente anche a diversi altri incontri con il Santo Padre. I responsabili ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) L’metropolita greco-cattolico di Prešov, in Slovacchia, Ján, che hacolnei giorni scorsi è in quarantena dopo che sabato scorso è risultatoal. Ne ha dato notizia l’arcidiocesi di Prešov facendo sapere che venerdì il vescovo aveva iniziato a mostrare i sintomi del raffreddore.è vaccinato e, come riferisce sempre l’arcidiocesi, mostra lievi sintomi della malattia., 67 anni,metropolita di Prešov, martedì scorso hala Liturgia di Giovanni Crisostomo a Prešov insieme aFrancesco durante la visita apostolica del pontefice, ed è stato presente anche a diversi altri incontri con il Santo Padre. I responsabili ...

