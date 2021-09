Covid oggi Sicilia, 514 contagi e un morto: bollettino 20 settembre (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 514 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 settembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto per Covid, ma ne sono stati registrati 7 perché hanno aggiunto 4 decessi del 18 settembre e 2 del 17. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 12.507 tamponi nella Regione. Da inizio pandemia i decessi sono stati 6.700. Gli attuali positivi sono 21.046, sei in più sull’isola. I guariti sono stati in tutto in Sicilia 265.917, 501 in più da ieri. I ricoverati con sintomi sono 660, 96 in terapia intensiva con due nuovi ingressi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 514 i nuovida Coronavirus20in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unper, ma ne sono stati registrati 7 perché hanno aggiunto 4 decessi del 18e 2 del 17. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 12.507 tamponi nella Regione. Da inizio pandemia i decessi sono stati 6.700. Gli attuali positivi sono 21.046, sei in più sull’isola. I guariti sono stati in tutto in265.917, 501 in più da ieri. I ricoverati con sintomi sono 660, 96 in terapia intensiva con due nuovi ingressi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia si parte da oggi con la terza dose di vaccino anti-covid: la somministrazione riguarda le persone immunoc… - Adnkronos : Covid in Israele, 7.445 contagi nelle ultime 24 ore. - ladyonorato : Il fatto che questi medici che OSANO visitare e curare da subito i malati Covid siano oggi attaccati e vilipesi com… - vco24news : Sono 17.558 le persone che hanno ricevuto oggi il vaccino contro il Covid - Marisab79879802 : RT @Martinetus: Oggi 2407 contagiati: non esiste un'epidemia di Covid. Che cazzo di emergenza c'è? -