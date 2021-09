Covid oggi Lombardia, 150 contagi e un morto: bollettino 20 settembre (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 150 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Una persona è morta nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, i tamponi effettuati sono 15.301, con un indice di positività dello 0,9%. Negli ospedali della regione sono ricoverate 435 persone, 7 in più di ieri, e nei reparti di terapia intensiva 63, quattro in più. Da inizio pandemia ci sono stati 33.983 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 150 i nuovida coronavirus20in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Una persona è morta nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, i tamponi effettuati sono 15.301, con un indice di positività dello 0,9%. Negli ospedali della regione sono ricoverate 435 persone, 7 in più di ieri, e nei reparti di terapia intensiva 63, quattro in più. Da inizio pandemia ci sono stati 33.983 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

