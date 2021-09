Covid oggi Italia, 2.407 contagi e 44 morti: bollettino 20 settembre (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 2.407 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numero Covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Registrati altri 44 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.441 tamponi, il tasso di positività è al 2%. Salgono a 3.982 i ricoverati con sintomi in Italia, + 53 rispetto a ieri. Invece sono in calo (-7) i ricoverati in terapia intensiva che in totale scendono a 523 con 21 ingressi del giorno. Sono 3.383 in più i dimessi e guariti, che portano il totale a 4.395.648, mentre gli attuali positivi sono complessivamente 112.514 (-1.022). LAZIO – Sono 243 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 settembre nel Lazio secondo i dati ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 2.407 ida coronavirus in, 202021, secondo dati e numeroneldel ministero della Salute e della Protezione Civile. Registrati altri 44. I nuovi casi sono stati individuati su 122.441 tamponi, il tasso di positività è al 2%. Salgono a 3.982 i ricoverati con sintomi in, + 53 rispetto a ieri. Invece sono in calo (-7) i ricoverati in terapia intensiva che in totale scendono a 523 con 21 ingressi del giorno. Sono 3.383 in più i dimessi e guariti, che portano il totale a 4.395.648, mentre gli attuali positivi sono complessivamente 112.514 (-1.022). LAZIO – Sono 243 i nuovida Coronavirus20nel Lazio secondo i dati ...

