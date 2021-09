Covid oggi Fvg, 29 contagi e 1 morto: bollettino 20 settembre (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 29 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numeri Covid nel bollettino della regione. Eseguiti 1.255 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 935 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,32%). Si registra un decesso, sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Complessivamente i decessi ammontano a 3.815, con la seguente suddivisione territoriale: 820 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 107.783, i clinicamente guariti 112 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.258. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 113.027 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 29 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 202021, secondo dati e numerineldella regione. Eseguiti 1.255 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 935 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,32%). Si registra un decesso, sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Complessivamente i decessi ammontano a 3.815, con la seguente suddivisione territoriale: 820 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 107.783, i clinicamente guariti 112 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.258. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 113.027 ...

