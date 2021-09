Covid | oggi 2 407 casi e 44 morti in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Sono 2.407 i nuovidi.19 registrati da ieri ine 44 le vittime. E' quanto emerge dai dati aggiornati sull'emergenza. In totale, dall'inizio della pandemia, i deceduti salgono a 130.354 mentre icomplessivi sono 4.638.516. Salgono a 3.982 i ricoverati con sintomi in, + 53 rispetto a ieri. Invece sono in calo (-7) i ricoverati in terapia intensiva che in totale scendono a 523 con 21 ingressi del giorno. Sono 3.383 in più i dimessi e guariti, che portano il totale a 4.395.648, mentre gli attuali positivi sono complessivamente 112.514 (-1.022).