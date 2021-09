Covid | Mattarella | ' scuola ha insegnato valore noi | recuperare vita sociale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 settembre 2021) Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) - "Abbandoni scolastici e impoverimento educativo, soprattutto nelle aree sociali già svantaggiate, si sono aggravati e rappresentano indubbiamente una pesante eredità di questa stagione. Per affrontare con energia questo aspetto possono esserci d'aiuto lo spirito e la passione civile che hanno consentito di limitare le conseguenze negative delle successive chiusure". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l'apertura dell'anno scolastico. "L'abbandono e il disimpegno di ragazzi -ha sottolineato il Capo dello Stato- è stato contenuto dall'ingegnosità e dalla determinazione di insegnanti che hanno sovente rincorso gli assenti, che li hanno cercati pure quando era difficile muoversi da casa, che hanno costruito collegamenti, spesso grazie anche ...