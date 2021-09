Covid, le news. Bollettino di oggi: 2.407 contagi, 44 morti. Tasso di positività 2%. LIVE (Di lunedì 20 settembre 2021) Processati 122.441 tamponi. Calano le terapie intensive occupate (-7), in aumento i ricoveri ordinari (+53). La Casa Bianca comunica che non sarà più necessaria la quarantena se vaccinati o con testi negativi entro 72 ore dalla partenza. Pfizer comunica l'esito positivo dei trial clinici sui bambini di 5-11 anni. In Italia è cominciata la somministrazione della terza dose per circa 3 milioni di immunodepressi: 3.191 inoculazioni effettuate. Si attende in Gazzetta ufficiale sul Green pass obbligatorio dal 15 ottobre Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 settembre 2021) Processati 122.441 tamponi. Calano le terapie intensive occupate (-7), in aumento i ricoveri ordinari (+53). La Casa Bianca comunica che non sarà più necessaria la quarantena se vaccinati o con testi negativi entro 72 ore dalla partenza. Pfizer comunica l'esito positivo dei trial clinici sui bambini di 5-11 anni. In Italia è cominciata la somministrazione della terza dose per circa 3 milioni di immunodepressi: 3.191 inoculazioni effettuate. Si attende in Gazzetta ufficiale sul Green pass obbligatorio dal 15 ottobre

