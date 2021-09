Covid | le news Bollettino | 2 407 contagi | 44 morti Tasso di positività 2%

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 21 settembre 2021) Processati 122.441 tamponi. Calano le terapie intensive occupate (-7), in aumento i ricoveri ordinari (+53). La Casa Bianca comunica che non sarà più necessaria la quarantena se vaccinati o con testi negativi entro 72 ore dalla partenza. Pfizer comunica l'esito positivo dei trial clinici sui bambini di 5-11 anni. In Italia è cominciata la somministrazione della terza dose per circa 3 milioni di immunodepressi. Si attende in Gazzetta ufficiale il decreto sul Green pass obbligatorio dal 15 ottobre