Covid, le news. Al via oggi le somministrazioni della terza dose di vaccino. LIVE (Di lunedì 20 settembre 2021) Cominciano oggi in Italia le somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid per circa tre milioni di pazienti immunodepressi. Sempre oggi attesa la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto con cui il Green pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per una platea di circa 23 milioni di lavoratori. L'ultimo report del ministero della Salute registra 3.828 nuovi positivi e 26 decessi

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Niente Green pass per partecipare alla messa: il paradosso delle regole anti - Covid Già a partire dal 20 settembre nelle parrocchie milanesi sacerdoti e operatori devono avere ricevuto la prima dose da almeno 14 giorni o essere guariti da meno di 180 giorni dal Covid o aver fatto un ...

Scuola, l'ombra della Dad. Allarme dei presidi: "Regole da cambiare" Roma " C'è chi è tornato in classe solo il primo giorno. Poche ore di lezione in presenza e poi di nuovo a distanza, causa Covid. Oltre 200 classi in varie regioni italiane, più di 5mila studenti , dalla scuola materna alle superiori. Senza contare due regioni, Puglia e Calabria, che aprono le scuole solo oggi.

Covid, le news. Al via oggi le somministrazioni della terza dose di vaccino. LIVE Sky Tg24 Serata danzante con assembramento, chiuso per 5 giorni il circolo Arci Motivo? Le norme anti Covid vietano i balli, al chiuso come all’aperto. E nella rappresentazione di una festa con centinaia di persone, molte delle quali senza mascherina, la polizia locale ha ...

Mobilità, il Covid ha cambiato abitudini di 1 italiano su 3. Al via strategia nazionale per smart mobility La pandemia ha inciso profondamente sulle abitudini di mobilità degli italiani: il 33% dei cittadini ha cambiato le proprie preferenze in termini di frequenza, orari e tipo di mezzo; le ...

