Covid | gli Usa riaprono le frontiere ai viaggiatori vaccinati di Ue e Regno Unito

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – La Casa Bianca ha annunciato che a partire da novembre ledegli Stati Uniti saranno di nuovo aperte per iprovenienti da 33 Paesi, tra cui quelli dell’Ue e il. La notizia è arrivata dal coordinatore della risposta alla pandemia dadell’amministrazione Biden, Jeff Zients, e conferma le indiscrezioni apparse questa mattina sulle pagine del Financial Times. Istranieri dovranno fornire la prova della vaccinazione prima dell’imbarco e un test negativo al coronavirus negli ultimi tre giorni precedenti all’arrivo negli Stati Uniti, ha spiegato Zients che però non ha specificato quali vaccini saranno accettati. “I viaggi internazionali sono fondamentali per connettere famiglie e amici, per alimentare ...