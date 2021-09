Covid, gli Stati Uniti riaprono le frontiere ai viaggiatori vaccinati e con tampone negativo. I turisti con AstraZeneca tremano (Di lunedì 20 settembre 2021) Gli Stati Uniti riaprono i confini . Arriva la notizia tanto attesa : a partire dai primi di novembre i viaggiatori internazionali che hanno concluso il ciclo vaccinale potranno tornare negli Sati ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 settembre 2021) Glii confini . Arriva la notizia tanto attesa : a partire dai primi di novembre iinternazionali che hanno concluso il ciclo vaccinale potranno tornare negli Sati ...

Advertising

lucianonobili : 'Faccio un accorato appello a tutti coloro i quali sono esitanti, diffidenti: chiedete a chi ha ancora sulla pelle… - repubblica : Covid, da novembre gli Stati Uniti riaprono ai turisti europei vaccinati - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Accesso libero alla #vaccinazione, senza prenotazione, fino al #30settembre in tutti gli hub… - larmotossica : @watchmenene_ teoricamente sarei dovuta stare in sede per tutti e cinque gli anni, ma sono stata in sede due emmezz… - LKynes4 : RT @agambella: 'Gli italiani non sono mai stati particolarmente appassionati di libertà, e di conseguenza la libertà non è mai fiorita in I… -