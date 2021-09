Covid | costituzionalista Marini | “referendum green pass? Potrebbe essere inammissibile”

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il, come la vaccinazione obbligatoria, “ritenuta legge a contenuto costituzionalmente vincolato o comunque costituzionalmente obbligatoria, in quanto necessaria all’interesse della salute della collettività, la cui tutela è imposta dall’articolo 32 della Costituzione. Se così fosse ritenuto dalla Corte costituzionale, l’eventuale richiesta referendaria di abolizione delsarebbe”. Lo dice all’Adnkronos Francesco Saverioe professore di Diritto pubblico all’università di Tor Vergata che commenta: “la mera abrogazione del, in assenza di una disciplina sostitutiva, rischierebbe di tramutarsi in un liberi tutti, ...

...si pronuncerebbe la Consulta in caso di ricorso contro la obbligatorietà del vaccino anti -... Dice bene il professor Vincenzo Baldini, insigne, quando afferma che "la regola ......coloro che si oppongono alla Certificazione Verde che di fatto impone la vaccinazione anti -, ... deputato e- . Il primo è il giudizio della Consulta, che rischia di frustrare ...Roma, 20 set. (Adnkronos) - Il Green pass, come la vaccinazione obbligatoria, "potrebbe essere ritenuta legge a contenuto costituzionalmente vincolato o comunque costituzionalmente obbligatoria, in qu ...In molti si chiedono come si pronuncerebbe la Consulta in caso di ricorso contro la obbligatorietà del vaccino anti-Covid eventualmente approvato? Nessuno, ovviamente, oggi, può rispondere a questa do ...