Costacurta | Il Napoli merita la vetta Osimhen? Irraggiungibile

Alessandro Costacurta, opinionista ed ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Udinese-Napoli. Di seguito quanto evidenziato: "In questo momento il Napoli merita la vetta. Stanno seguendo l'allenatore, è una squadra in salute. Osimhen? Anche se non ha tecnica sopraffina è difficile affrontarlo: quando prende palla al piede e ha campo a disposizione diventa irraggiungibile".

