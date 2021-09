Così il killer ha fatto irruzione nell’Università di Perm: gli spari, la fuga, l’esecuzione brutale – Il video (Di lunedì 20 settembre 2021) È emerso un nuovo video della strage avvenuta oggi all’Università Statale di Perm , in Russia, in cui sono morte 6 persone. Nelle immagini si vede l’aggressore, identificato con il 18enne Timur Bekmansurov, entrare all’ingresso dell’Ateneo e sparare un colpo in testa a una persona accasciata a terra dopo essere stata trascinata all’interno. Probabilmente era già stata ferita all’esterno da Bekmansurov, che ha iniziato ad aprire il fuoco nel cortile. Gli studenti si sono precipitati all’interno nel tentativo di fuggire. Leggi anche: Russia, il killer con il fucile nel cortile dell’università di Perm – Il video Sparatoria in Florida, identificato l’autore della strage: è un ex marine di 33 anni L'articolo proviene da Open. Leggi su open.online (Di lunedì 20 settembre 2021) È emerso un nuovodella strage avvenuta oggi all’Università Statale di, in Russia, in cui sono morte 6 persone. Nelle immagini si vede l’aggressore, identificato con il 18enne Timur Bekmansurov, entrare all’ingresso dell’Ateneo e sparare un colpo in testa a una persona accasciata a terra dopo essere stata trascinata all’interno. Probabilmente era già stata ferita all’esterno da Bekmansurov, che ha iniziato ad aprire il fuoco nel cortile. Gli studenti si sono precipitati all’interno nel tentativo di fuggire. Leggi anche: Russia, ilcon il fucile nel cortile dell’università di– IlSparatoria in Florida, identificato l’autore della strage: è un ex marine di 33 anni L'articolo proviene da Open.

