“Cosa succede se lasciate la casa”. GF Vip 6, Alex Belli sgancia la bomba in diretta: le pesanti conseguenze (Di lunedì 20 settembre 2021) Durante la seconda puntata del GF Vip 6 sono entrati nuovi concorrenti e alcuni hanno già iniziato a raccontare le loro storie, si sono creati i primi battibecchi e le prime confidenze. Sette i vipponi: Alex Belli, Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro per scelta degli stessi concorrenti, le Princesses per volere di Adriana Volpe e Soleil Sorge per scelta di Sonia Bruganelli. Ci sono stati anche i primi nominato della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A finire al televoto ci saranno la pupa per eccellenza Francesca Cipriani e l’ex concorrente della scorsa edizione di Temptation Island Tommaso Eletti, i due però non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Durante la seconda puntata del GF Vip 6 sono entrati nuovi concorrenti e alcuni hanno già iniziato a raccontare le loro storie, si sono creati i primi battibecchi e le prime confidenze. Sette i vipponi:, Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro per scelta degli stessi concorrenti, le Princesses per volere di Adriana Volpe e Soleil Sorge per scelta di Sonia Bruganelli. Ci sono stati anche i primi nominato della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A finire al televoto ci saranno la pupa per eccellenza Francesca Cipriani e l’ex concorrente della scorsa edizione di Temptation Island Tommaso Eletti, i due però non ...

Advertising

IlContiAndrea : Se al pubblico della domenica pomeriggio proponi una alternativa valida e forte cosa succede? #Amici21 19.53% #DomenicaIn 14.43-14.71% - ferrazza : Dimmi te se dovevo finire sui giornali per questo. - CarloCalenda : Abbiamo provato a cercare il programma di Michetti sul suo sito, visto che mancano 15 giorni al voto. Guardate cosa… - xblunotte : RT @StartMagNews: Che cosa succede in Tunisia e come si muovono gli Stati Uniti di Biden. L’analisi di Giuseppe Gagliano - artofsangiulia : RT @francigiove1: Giulia invece sai cosa succede davvero quando credi in te stessa? Succede che ne esci vincitrice e professionista. Sono f… -