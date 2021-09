Cosa lascia Angela Merkel (Di lunedì 20 settembre 2021) Angela Merkel governa dal novembre del 2005. Sedici anni, quattro elezioni vinte con risultati non sempre entusiasmanti, quattro governi di cui tre Grandi Coalizioni con i socialdemocratici e un governo con i liberali (FDP). Merkel ha superato Konrad Adenauer ed eguaglierà Helmut Kohl nella durata al governo. Rispetto agli interregni dei suoi predecessori, i sedici anni Merkeliani acquisiscono un tratto di eccezionalità in quanto si situano storicamente in un’epoca in cui la politica (escluse la finte democrazia come Russia o Turchia) ha bruciato un numero impressionante di leader politici che sembravano destinanti a una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 settembre 2021)governa dal novembre del 2005. Sedici anni, quattro elezioni vinte con risultati non sempre entusiasmanti, quattro governi di cui tre Grandi Coalizioni con i socialdemocratici e un governo con i liberali (FDP).ha superato Konrad Adenauer ed eguaglierà Helmut Kohl nella durata al governo. Rispetto agli interregni dei suoi predecessori, i sedici anniiani acquisiscono un tratto di eccezionalità in quanto si situano storicamente in un’epoca in cui la politica (escluse la finte democrazia come Russia o Turchia) ha bruciato un numero impressionante di leader politici che sembravano destinanti a una ...

