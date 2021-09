Coronavirus: vaccinati con la terza dose i primi 752 'ultra fragili' toscani (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 752 gli 'ultra fragili' che oggi hanno ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid: 203 nell'Azienda ospedaliero - universitaria pisana; 110 nell'Aou senese; 24 a Careggi; 26 al Meyer; 190 nella ... Leggi su pisatoday (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 752 gli '' che oggi hanno ricevuto ladi vaccino anti Covid: 203 nell'Azienda ospedaliero - universitaria pisana; 110 nell'Aou senese; 24 a Careggi; 26 al Meyer; 190 nella ...

