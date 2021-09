Coronavirus, oggi la Sicilia è al primo posto in Italia per contagi giornalieri (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 514 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.057 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 4,1% ieri era al 3,8% . L'isola è al primo posto per i ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono 514 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.057 tamponi processati in. L'incidenza sale al 4,1% ieri era al 3,8% . L'isola è alper i ...

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 settembre: 2.407 nuovi casi e 44 morti - rtl1025 : ?? Le aziende #Pfizer e #BioNTech hanno oggi comunicato che i risultati degli studi clinici hanno mostrato che il lo… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #20settembre ?? 231 nuovi casi ?? 6.524 tamponi ?? 387 ricoverati (+2 da ier… - marisamoles : RT @Corriere: Il bollettino di oggi 20 settembre: 2.407 nuovi casi e 44 morti - Candida54958715 : Mesi fa circolava questa news, smentita prontamente da numerosi blog governativi come bufala: 'Microchip Pluton di… -