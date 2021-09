Coronavirus, negli Usa i morti superano quelli dell’influenza Spagnola: sono oltre 675.000 (Di lunedì 20 settembre 2021) Il numero delle vittime legate al Coronavirus negli Stati Uniti ha superato quello provocato dall’influenza Spagnola del 1918. Stando agli ultimi dati ufficiali della John Hopkins University, le morti per Covid hanno toccato quota 675.446 e hanno così oltrepassato i decessi di un secolo fa, pari a 675.000. Tutti i progressi scientifici registrati negli ultimi 103 anni non sono dunque serviti a evitare un bilancio tanto pesante in termini di vite umane. Tra gli insegnamenti più preziosi lasciati dalla Spagnola c’è sicuramente l’importanza di non abbandonare troppo presto le precauzioni per la sicurezza personale, la necessità di non diffondere un senso di sicurezza tra gli individui giovani e sani e la raccomandazione di non fare affidamento su cure e ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 settembre 2021) Il numero delle vittime legate alStati Uniti ha superato quello provocato dall’influenzadel 1918. Stando agli ultimi dati ufficiali della John Hopkins University, leper Covid hanno toccato quota 675.446 e hanno cosìpassato i decessi di un secolo fa, pari a 675.000. Tutti i progressi scientifici registratiultimi 103 anni nondunque serviti a evitare un bilancio tanto pesante in termini di vite umane. Tra gli insegnamenti più preziosi lasciati dallac’è sicuramente l’importanza di non abbandonare troppo presto le precauzioni per la sicurezza personale, la necessità di non diffondere un senso di sicurezza tra gli individui giovani e sani e la raccomandazione di non fare affidamento su cure e ...

