Coronavirus, l'Oms raccomanda la "cura Ascierto": riduce la mortalità del 13%

L'anno scorso, in piena emergenza sanitaria e senza la campagna vaccinale, il prof. Paolo Ascierto consigliò di somministrare il farmaco anti-artrite (Tocilizumab) ai malati gravi di Coronavirus. Il risultato fu senz'altro positivo, tanto da aver spinto l'Oms a raccomandarlo per le terapie di pazienti molto gravi.

Le raccomandazioni dell'Oms

Il Tocilizumab e il Sarilumab sono

