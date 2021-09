Coronavirus Italia, il bollettino del 20 settembre: 2.407 nuovi casi, 44 le vittime (Di lunedì 20 settembre 2021) La situazione aggiornata sul numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a lunedì 20 settembre 2021 Leggi su mediagol (Di lunedì 20 settembre 2021) La situazione aggiornata sul numero di contagi daa livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in, con ilcompleto aggiornato a lunedì 202021

Advertising

Corriere : Pfizer: «Vaccino sicuro per i bambini dai 5 agli 11 anni» - Corriere : Figliuolo: «Grazie al green pass prenotazioni per vaccinarsi aumentate fino al 40%» - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 settembre: 2.407 nuovi casi e 44 morti - Mediagol : Coronavirus Italia, il bollettino del 20 settembre: 2.407 nuovi casi, 44 le vittime - Dome689 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 82.410.009 Dosi di vaccino somministra… -