Coronavirus in Lombardia | 150 nuovi positivi con 15 mila tamponi Nella Bergamasca 24 casi

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 15.301 tamponi effettuati, sono 150 i nuovi positivi (0,9%) ???? - Lodamarco1 : RT @quibresciait: Coronavirus; a Brescia 38 contagi, in Lombardia 150 - Sono stati 2.407 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nella g… - verdeocchio : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #20settembre Casi +150 (879.789 +0,02%) Deceduti +1 (33.983 +0%) Guariti +122 (834.340 +0,01%) Mole… - COVIDbot_ITA : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 15.301 tamponi effettuati, sono 150 i nuovi positivi (0,9%) ???? - webecodibergamo : L'aggiornamento di lunedì 20 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

*** Iscriviti alla newsletter SpecialePiù che dimezzati i contagi inche da 348 scendono a 150 con il tasso di positività che risale invece dallo 0,7 all'1%. Il bollettino ...... +0 Nuovi positivi in: +150 Ricoveri per Covid in: saldo +7 Ricoveri in terapia intensiva in: saldo +4 Nuovi decessi in: +1 La campagna vaccinale in ...Con 15.301 tamponi eseguiti, è di 150 il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale leggermente al di sotto dell'1% (ieri era allo 0,7%). (ANSA) ...Il report di lunedì 20 settembre fornito dalla Regione. Effettuati 15.301 tamponi, i positivi sono lo 0,9%. Nessun nuovo caso a Lodi e Varese ...