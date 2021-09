Coronavirus, il bollettino del 20 settembre (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.407, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.638.516. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.022 unità, quindi al momento risultano positive 112.514 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 523. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 3.982, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 108.009. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 44 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 130.354. Da ieri si registrano anche 3.383 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 4.395.648. Nuovi contagiati: 2.407 Contagiati totali: 4.638.516 Incremento netto positivi: -1.022 Attualmente ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.407, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.638.516. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.022 unità, quindi al momento risultano positive 112.514 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 523. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 3.982, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 108.009. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 44 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 130.354. Da ieri si registrano anche 3.383 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 4.395.648. Nuovi contagiati: 2.407 Contagiati totali: 4.638.516 Incremento netto positivi: -1.022 Attualmente ...

