Corona virus: Italia, 112514 attualmente positivi a test (-1022 in un giorno) con 130354 decessi (44) e 4395648 guariti (3383). Totale di 4638516 casi (2407) Dati della protezione civile: effettuati 122441 tamponi (Di lunedì 20 settembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 112514 attualmente positivi a test (-1022 in un giorno) con 130354 decessi (44) e 4395648 guariti (3383). Totale di 4638516 casi (2407) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 122441 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 20 settembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(44) e).di) proviene da Noi Notizie..

