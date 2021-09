Cormano | gelataio taglieggiato | condannati i fratelli Flachi

(Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 20 settembre 2021 - Avevano costretto undia versare loro un 'pizzo' di 3.500 euro in contanti oltre a gioielli in oro, dopo aver preteso 25mila euro complessivi. Per questo ...

IL GIORNO

Durante il giorno è il custode ufficiale del Parco Nord, mentre la sera porta il gelato fin sotto casa dei suoi affezionati clienti di Cormano. Quello inventato da Luca Gamberi, 37 anni, cormanese, è forse il primo caso ...Riconosciuta per i fratelli del capoclan Pepè e per il loro complice l'aggravante del metodo mafioso: pene dai 3 anni e 8 mesi ai 6 anni e mezzo ...Avevano costretto un gelataio di Cormano (Milano) a dar loro un "pizzo" di 3.500 euro in contanti più gioielli in oro, dopo aver preteso 25 mila euro complessivi. Per questa vicenda Enrico, 57 anni, e Giovanni Flachi (37 anni), i ...