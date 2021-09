Convocati Sassuolo per la sfida all’Atalanta | assenti Obiang e Romagna

Advertising

CalcioNews24 : I convocati di #Dionisi - SasolAle : RT @SassuoloUS: #AtalantaSassuolo: sono 24 i convocati neroverdi. ?? - CanaleSassuolo : I convocati di Atalanta-Sassuolo: fuori solo Obiang e Romagna - tuttoatalanta : Sassuolo, i convocati di Dionisi: assenti solo Romagna e Obiang - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #SalernitanaAtalanta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Sassuolo

Fiorentina Inter : è ufficiale la lista deidiramata da Simone Inzaghi in vista del match in programma al Franchi domani 21 settembre ...di recuperare il cileno per la sfida contro ilDopo due sconfitte consecutive, ilfa visita all' Atalanta nel turno infrasettimanale. In occasione del match del Gewiss ... Di seguito la lista dei. Portieri: 24 Giacomo Satalino, 47 ...Sansone, insieme al tecnico Mihajlovic, ha preso parte alla conferenza stampa alla vigilia del match tra Bologna-Genoa ...I convocati di Alessio Dionisi per Atalanta-Sassuolo di domani sera: in due salteranno la sfida con i nerazzurri, Obiang e Romagna È ufficiale la lista dei convocati di Alessio Dionisi per Atalanta-Sa ...