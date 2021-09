Convocati Inter per la sfida alla Fiorentina | due assenze pesanti per Inzaghi

(Di lunedì 20 settembre 2021), la lista deidi Simone, tecnico dell’, per il match di domani dei nerazzurri contro i toscani Torna in campo l’, attesa alle ore 20:45 di martedì 21 settembre dcontro laal Franchi. Per la partita valida per la 5ª giornata di Serie A, mister Simoneha convocato 23 giocatori. Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 48 Satriano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Domani l'Inter torna in campo al Franchi contro la Fiorentina, Inzaghi ha diramato la lista dei convocati: fuori gli infortunati Correa, Sensi e Vidal, chiamato il centrocampista classe 2002 della Primavera Sangalli.