Conte-Inter ecco i motivi dell’addio e la somma della buonuscita

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dal verbale dell’assemblea dei soci dello scorso 8 luglio emergono i realidiall’Se mesi dopo l’addio di Antonioall’vi state ancorarogando su quale fosse il reale motivo dell’improvviso dietro front del tecnico salentino e a quanto ammontasse la suaper terminare il proprio rapporto con i nerazzurri, il “segreto di Pulcinella” è stato svelato. Secondo quanto riportato da “Calcio e Finanza” entrata in possesso del verbale dell’assemblea dei soci nerazzurri tenutasi a Milano lo scorso 8 luglio, Antonioe l’di Steven Zhang si sarebbero separati per “Diverse visioni sul progetto tecnico per il futuroSocietà“. Un ...