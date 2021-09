Confessa l’assassino di Samuele: “Mi sono spostato e l’ho lasciato cadere dal balcone” (Di lunedì 20 settembre 2021) Era sul balcone insieme al bambino ma non lo stava semplicemente guardando. Come avevano raccontato alcuni passanti, il piccolo Samuele era in braccio al domestico che lavorava in casa sua. A due giorni e mezzo dalla morte del piccolo arriva l’amara confessione. Samuele non è caduto per caso, non si è trattato di un incidente. Dopo aver negato il coinvolgimento nella morte del piccolo, oggi Confessa il suo assassino. “Mi sono sporto con Samuele in braccio e l’ho lasciato cadere nel vuoto” queste le parole che sarebbero la confessione dell’uomo che lavorava nella casa dei genitori del piccolo Samuele come domestico e che lo ha ucciso, lanciandolo nel vuoto. Mariano Cannio ha Confessato quindi l’omicidio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 settembre 2021) Era sulinsieme al bambino ma non lo stava semplicemente guardando. Come avevano raccontato alcuni passanti, il piccoloera in braccio al domestico che lavorava in casa sua. A due giorni e mezzo dalla morte del piccolo arriva l’amara confessione.non è caduto per caso, non si è trattato di un incidente. Dopo aver negato il coinvolgimento nella morte del piccolo, oggiil suo assassino. “Misporto conin braccio enel vuoto” queste le parole che sarebbero la confessione dell’uomo che lavorava nella casa dei genitori del piccolocome domestico e che lo ha ucciso, lanciandolo nel vuoto. Mariano Cannio hato quindi l’omicidio ...

Advertising

bizcommunityit : Omicidio Cesano Boscone, l’assassino di Luigi Danesi si costituisce e confessa. «Volevo difendere la madre di... - infoitinterno : Anziana uccisa in casa, l'assassino confessa: l'omicidio per soldi - puglianotizie24 : 81enne uccisa a Bari: l’assassino confessa, conosceva la vittima - Today_it : Anziana uccisa in casa, l'assassino confessa: l'omicidio per soldi - Trmtv : Bari, confessa l’assassino di Anna Lucia Lupelli -