Confcommercio Napoli, domani l'incontro con gli aspiranti sindaci Gaetano Manfredi e Catello Maresca (Di lunedì 20 settembre 2021) domani, martedì 21 settembre, presso la sede di Confcommercio in via Medina si terrà l'incontro con i candidati sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (alle ore 11,15) e Catello Maresca (alle ore 13). Al centro degli incontri i temi fondamentali per la rinascita della città a partire dal trasporto pubblico, le infrastrutture, l'efficienza della pubblica amministrazione. Temi che si vanno a inserire in una fase difficile per tutto il terziario avanzato anche a causa della pandemia. Il presidente di Confcommercio di Napoli Carla ...

