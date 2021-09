Condono fiscale: entro il 30/09 la lista degli esclusi dallo stralcio (Di lunedì 20 settembre 2021) entro il 30 settembre saranno resi noti gli elenchi dei contribuenti esclusi dal Condono fiscale dei vecchi debiti fino a 5 mila euro. L’Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà la lista dei titolari di cartelle esattoriali fino al 2010 che non hanno i requisiti di reddito per accedere allo stralcio totale delle cartelle e che quindi non beneficeranno della cancellazione automatica. Stiamo parlando dello stralcio totale delle vecchie cartelle fino a 5 mila euro per le persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 20 settembre 2021)il 30 settembre saranno resi noti gli elenchi dei contribuentidaldei vecchi debiti fino a 5 mila euro. L’Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà ladei titolari di cartelle esattoriali fino al 2010 che non hanno i requisiti di reddito per accedere allototale delle cartelle e che quindi non beneficeranno della cancellazione automatica. Stiamo parlando dellototale delle vecchie cartelle fino a 5 mila euro per le persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo ...

