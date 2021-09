Clima | Bonelli | ' bene Draghi ma serve cambio di rotta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Condividiamo la parole del presidenteche la crisitica sia grave e debba essere affrontata quanto la pandemia, proprio per questo allo stessochiediamo unsulle politiche suldel governo italiano. A partire dal Piano nazionale integrato energia e, che non rispetta gli obiettivi sule per il quale la commissione Ue è intervenuta sull'Italia per chiederne la modifica in quanto non ottempera i limiti sula partire dalla riduzione della CO2". Lo afferma il co-portavoce dei Verdi, Angelo