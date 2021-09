(Di lunedì 20 settembre 2021) Supercell ha finalmente annunciato lein cui si terranno ledella(CRL). Come precisato dall’azienda finlandese, la competizione esports avrà luogo dal 3 al 5e vedrà protagonisti trentadue giocatori da tutto il mondo, che si sfideranno non solo per il titolo di campione del mondo ma anche per accaparrarsi una parte del montepremi da oltre un milione di dollari. Al momento è stata confermata la presenza di 24 giocatori, tra cui Mohamed Light, CMG Lucas, TRB Sandbox, Viiper e Samuel Bassotto. Da ...

esports247_it : Clash Royale League 2021, ecco le date delle finali mondiali: l'evento si terrà dal 3 al 5 dicembre… - EsportsWebit : Clash Royale League, le finali del mondiale 2021 si svolgeranno a dicembre con un montepremi di $ 1,020.000 - lamelasulweb : RT @sigdominic: leggere i juventini è un piacere sembra che hanno appena visto cicciogamer su clash royale - sigdominic : leggere i juventini è un piacere sembra che hanno appena visto cicciogamer su clash royale - livefrmutopia : devo riprendere vecchio account clash royale porcatroia -

