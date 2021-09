Ciclismo, Moser: "Ganna può battere il record dell'ora" (Di lunedì 20 settembre 2021) Bologna, 20 settembre 2021 " L'ultimo anno di Filippo Ganna è stato da incorniciare. Oro mondiale a Imola nel 2020, bis ieri a Bruges, con nel mezzo un argento europeo a Trento e un oro olimpico nell'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Bologna, 20 settembre 2021 " L'ultimo anno di Filippoè stato da incorniciare. Oro mondiale a Imola nel 2020, bis ieri a Bruges, con nel mezzo un argento europeo a Trento e un oro olimpico nell'...

