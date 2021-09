Ciclismo | Mondiali 2021 | la russa Alena Ivanchenko favorita della cronometro junior | l’Italia schiera Cipressi e Barale

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo gli élite tocca agliinaugurare il proprio Mondiale diin terra belga. Domani mattina in scena nelle Fiandre ladelle più giovani al femminile: partenza ed arrivo sono le stesse viste per i professionisti, da Knokke-Heist a Bruges, anche il percorso è identico, completamente pianeggiante, ma ovviamente il chilometraggio è molto inferiore, con 19,3 chilometri da percorrere. Laper il titolo è, visto ciò che ha fatto vedere agli Europei di Trento, la. 46.027 km/h di media per la 17enne nellacontinentale, una velocità pazzesca, che, se ripetuta in terra belga, può valere sicuramente l’oro. A sfidarla l’olandese Elise Uijen, la statunitense Olivia Cummins e la britannica Zoe ...

MARLEN REUSSER VOTO 8: Seconda al Mondiale a crono dell'anno scorso, seconda nella prova contro il tempo olimpica e seconda oggi. Le medaglie d'argento iniziano a essere tante per Reusser, la quale, ...Philippe Gilbert è il grande escluso dalla nazionale belga per i Mondiali di ciclismo 2021. Il fuoriclasse vallone, quarant'anni l'anno prossimo, ci teneva tantissimo a prendere parte alla rassegna iridata casalinga e nelle ultime settimane aveva anche lanciato ...Dopo gli élite tocca agli junior inaugurare il proprio Mondiale di ciclismo in terra belga. Domani mattina in scena nelle Fiandre la cronometro delle più giovani al femminile: partenza ed arrivo sono ...