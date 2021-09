Ciclismo, Mondiali 2021: i convocati dell’Italia Elite, donne, U23 e juniores (Di lunedì 20 settembre 2021) La Federazione Ciclistica Italiana ha da poco annunciato i nomi di tutti i convocati per le prove in linea dei Mondiali 2021 di Ciclismo su strada. Resta solo un nodo da sciogliere, vale a dire chi sarà la riserva della selezione che prenderà parte alla prova in linea della categoria uomini Elite. Di seguito trovate tutti gli azzurri che sono stati selezionati per questa rassegna iridata fiamminga. LE CONVOCATE dell’Italia PER LA PROVA IN LINEA DELLE donne juniores – Francesca Barale; – Eleonora Ciabocco; – Valentina Basilico; – Carlotta Cipressi; – Michela De Grandis I convocati dell’Italia PER LA PROVA IN LINEA DEGLI UOMINI juniores – Dario Igor Belletta; – Samuele Bonetto; – Manuel Oioli; – Alberto ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) La Federazione Ciclistica Italiana ha da poco annunciato i nomi di tutti iper le prove in linea deidisu strada. Resta solo un nodo da sciogliere, vale a dire chi sarà la riserva della selezione che prenderà parte alla prova in linea della categoria uomini. Di seguito trovate tutti gli azzurri che sono stati selezionati per questa rassegna iridata fiamminga. LE CONVOCATEPER LA PROVA IN LINEA DELLE– Francesca Barale; – Eleonora Ciabocco; – Valentina Basilico; – Carlotta Cipressi; – Michela De Grandis IPER LA PROVA IN LINEA DEGLI UOMINI– Dario Igor Belletta; – Samuele Bonetto; – Manuel Oioli; – Alberto ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Dopo lo straordinario #EuroRoad2021 di Trento, i Mondiali di ciclismo su strada si aprono al meglio con la vittoria… - sportface2016 : +++Mondiali #ciclismo, Filippo #Ganna show: è orooooooooooo nella prova a cronometro, si conferma campione del mondo+++ - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO MONDIALI CRONOMETRO, ORO PER FILIPPO GANNA L'azzurro ha preceduto Van Aert di 5 secondi #SkySport #Ganna #Ciclismo - STnews365 : Mondiali strada, la crono donne parla ancora olandese: 1ª Ellen Van Dijk. L’atleta oranje, in forza alla Trek-Segaf… - STnews365 : Mondiali strada, la crono donne parla ancora olandese: 1ª Ellen Van Dijk. L’atleta oranje, in forza alla Trek-Segaf… -