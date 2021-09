Chi è Nick Casciaro, l’italiano che sta incantando la Romania ad X-Factor (Di lunedì 20 settembre 2021) Ecco chi è Nick Casciaro, il giovane cantante italiano che ha conquistato il pubblico di X Factor Romania Nick Casciaro è un cantante emergente italiano che ha conquistato il pubblico di X Factor in Romania. Il giovane artista è nato a Bolzano, residente a Drena in provincia di Trento, si è esibito con una cover di Leave a light di Tom Walker sul palco dello show, andato in onda su Antenna1 Channel, primo canale della rete televisiva romena. Una volta passate le audition, Nick ha commentato su Facebook: “Che emozione su questo palco meraviglioso! Non trovo le parole per esprimere la gioia che sto provando in questo momento. Grazie a tutti i giudici”. L’artista bolzanino ha poi ringraziato i famigliari, gli amici e il suo team per i ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 20 settembre 2021) Ecco chi è, il giovane cantante italiano che ha conquistato il pubblico di Xè un cantante emergente italiano che ha conquistato il pubblico di Xin. Il giovane artista è nato a Bolzano, residente a Drena in provincia di Trento, si è esibito con una cover di Leave a light di Tom Walker sul palco dello show, andato in onda su Antenna1 Channel, primo canale della rete televisiva romena. Una volta passate le audition,ha commentato su Facebook: “Che emozione su questo palco meraviglioso! Non trovo le parole per esprimere la gioia che sto provando in questo momento. Grazie a tutti i giudici”. L’artista bolzanino ha poi ringraziato i famigliari, gli amici e il suo team per i ...

